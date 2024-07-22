Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Mersin'deki olayda 9 kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mersin'de bir grup tarafından bölücü terör örgütü marşı eşliğinde halay çekilmesi ve bölücü terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması olayıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Mersin'deki olayda 9 kişi gözaltına alındı

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'de bir grup tarafından bölücü örgütü marşı eşliğinde halay çekilmesi ve bölücü terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması olayıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam etmektedir. Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışan, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişim amacına ulaşamayacaktır" dedi.

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