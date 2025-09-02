Adalet Bakanı Tunç: Kongrenin iptal kararına itiraz yolu açıktır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç mahkeme kararıyla iptal edilen CHP İstanbul Kongresi'yle ilgili açıklamalarda bulundu.

İptal kararına itiraz yolunun açık olduğunu belirten Tunç, "Mahkeme tarafından verilen ara karar, yargılama süreci boyunca doğabilecek telafisi güç zararların önlenmesine yönelik ihtiyati tedbir niteliğinde olup, nihai bir hüküm teşkil etmemektedir. Yargılama süreci devam etmektedir." ifadelerini kullandı.