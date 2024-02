Adalet Bakanı Tunç: Nerede altılı masa?

Ziyaretlerde bulunmak üzere Zonguldak'a gelen Bakan Tunç, Karadeniz Ereğli Öğretmenevi'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.



Toplantıda konuşan Tunç, ilçede, 31 Mart'ta vatandaşların tercihiyle "AK Parti Belediyeciliği"nin başlayacağını söyledi.



Gerçek belediyeciliğin; hizmet, icraat, herkese eşit hizmet götüren, adaletli belediyecilik olduğunu ifade eden Tunç, Karadeniz Ereğli'nin gerçek belediyeciliği fazlasıyla hak ettiğini dile getirdi.



Bakan Tunç, CHP yönetiminde belediyecilik ve yerel yönetimler noktasında ilçenin zaman kaybettiğini, bunun son gününün de 31 Mart olduğunu kaydetti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemindeki çalışmalarından bahseden Tunç, AK Parti'nin millet hareketi olarak kurulduğunu kaydetti.



Tunç, 22 yılda vatandaşın, önüne konulan 17 sandıkta tercihini AK Parti'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve Cumhur İttifakı'ndan yana kullandığını dile getirdi.



Kurulduğu günden bu yana AK Parti'nin çeşitli engellemelerle karşılaştığına işaret eden Tunç, "İşte bu vesayetçi, darbeci anlayışla hep karşı karşıya kalırken ülkemizi de ekonomide 4 kat büyüttük. Türkiye'nin her yerini icraatlarla donattık." dedi.

"TÜRKİYE'DE DEMOKRASİNİN STANDARTLARINI HEP YÜKSELTTİK"



Tunç, enerji ve savunma sanayinde bağımsız bir Türkiye'yi daha ileriye taşımayı hedeflediklerinin altını çizerek, politikalarının merkezine her zaman insanı koydukları, her konuda vatandaşı güçlendirmenin gayretinde olduklarına anlattı.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk döneminde Kovid-19 salgınıyla karşı karşıya kaldıklarına, daha sonra 6 Şubat'ta yaşanan depremlerle ekonomik anlamda zorlanmaların yaşandığına değinen Tunç, vatandaşın alım gücünü artırmaya yönelik politikaları devreye soktuklarını kaydetti.



Tunç, yeni dönemde önceliklerinin, depremlerde yıkılan şehirleri ayağa kaldırmak olduğunu belirterek, altyapı, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla afetlere dirençli şehirler oluşturmaktan geri durmayacaklarını vurguladı.



"Önce insan" demeye devam edeceklerini belirten Tunç, "Türkiye'de demokrasinin standartlarını hep yükselttik, sessiz devrim sayılan reformlara imza attık. Her alanda, özellikle 90'lı yıllar boyunca temel hak ve özgürlükler noktasındaki o kayıp yılları telafi etmenin, Türkiye'yi yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşturmanın gayreti içerisinde olduk ve olmaya devam edeceğiz. Temel hak ve özgürlüklerin önünde engel koymak isteyenlerin karşısında yine biz olacağız. Yine hukukun üstünlüğünü ve adaleti savunmaya hep devam edeceğiz. Türkiye'yi huzurlu bir geleceğe kavuşturmanın gayreti içerisinde çalışmamızı sürdüreceğiz." diye konuştu.



Tunç, terörden arındırılmış, kadına şiddetin olmadığı, çocukların her türlü istismardan korunduğu huzurlu bir gelecek için canla başla çalışmaya devam edeceklerini dile getirerek, dünyada hakkaniyeti, adaleti ve mazlumun hakkını savunmayı da sürdüreceklerini söyledi.

"NEREDE ALTILI MASA?"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun miting programına değinen Tunç, "Nerede, Türkiye'nin ana muhalefetini gören var mı? Bazen aday tanıtım toplantıları yapılıyor; yanlış adayın adı anons ediliyor, başka bir adayın eli kaldırılıyor falan. Böyle bir karışıklık. Bir altılı masa vardı. Nerede altılı masa? Hani bunlar Türkiye'nin yönetimine taliplerdi? Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdikleri kişiyi kendi partilerine genel başkan olmaya bile layık görmediler. Şimdi aleyhinde konuşup duruyorlar. Hani siz birbirinizin yardımcısı olacaktınız? Bunlar muhalefette birliktelik sağlayamayanlar, öyle bir ihtimal yoktu ama iktidar bunlar olsaydı Türkiye'nin hali nasıl olurdu? Kaosa sürüklenirdi." değerlendirmesinde bulundu.



Tunç, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Karadeniz Ereğli'de yüzde 50'nin üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verildiğini aktararak, "Bu ne demek? Karadeniz Ereğli Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyor. Recep Tayyip Erdoğan da Ereğli'de gerçek belediyecilik istiyor. İşte bunu da İbrahim Sezer'le gerçekleştireceğiz inşallah." diye konuştu.



Programın ardından Bakan Tunç ve beraberindekiler, ilçede esnafı ziyaret etti.



Tunç, ziyaret sırasında seçim ofisi önünde karşılaştığı Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı ve CHP'nin Belediye Başkan adayı Halil Posbıyık'la bir süre sohbet etti.



Posbıyık, kendisine "Başkanım devrediyormuşsunuz bu dönem, İbrahim Bey'e (Sezer)." diyen Bakan Tunç'a esprili bir dille, "İbrahim benim yanımda zaten, o benle çalışacak. Başkan yardımcısı yapacağım inşallah. Adayların hepsi kardeşimiz, değerli insanlar. Burada seçim belli bir seviyede gider çünkü bütün adaylar birbirini tanıyor, hepsi de değerli arkadaşlar. Ben de onların ağabeyleriyim. Onlara yol göstereceğiz, beraber yürüyeceğiz." yanıtını verdi.



Seçim ofisini ziyaret ettiği Posbıyık ve ekibine başarılar dileyen Tunç, ardından esnaf ziyaretini sürdürdü.