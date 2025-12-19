Adalet Bakanı Tunç: Sanal bahis için eylem planı oluşturduk

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"SANAL BAHİS GELECEĞİMİZE TEHDİT"

Yasa dışı bahis ile mücadele çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Bakan Tunç, bu konuda kararlı olduklarını vurguladı.

Tunç, "Sanal bahis için eylem planı oluşturduk. Suç işlendiğinde yaptırımlar ve caydırıcılık bakımından yapılması gerekenler var. Telefon hatlarının belli ölçüde sınırlandırılmasına ilişkin bazı yetkiler veriliyor kanun teklifinde. 11. Yargı Paketi'nde hesaba hemen el konulmasıyla ilgili düzenleme var. Kim suç işlemişse kimin kusuru varsa kimin kasti varsa onunla ilgili karar verecek olan yargı mekanizmalarıdır." diye konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Adalet Bakanı Tunç, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili ise silah bırakma sürecinin izlendiğini belirterek "Başarıya ulaşması için büyük beklenti var. Burada özellikle büyük acılar yaşatan, kayıp verdiren terör fesih sonrasında terör örgütünün tasfiyesi ile ilgili yasal düzenleme gerekiyorsa Meclis gerekeni yapacaktır. İmralı'da bir bina yapımı falan da söz konusu değil." dedi.

DEM PARTİ'NİN BARIŞ YASASI ÖNERİSİNE YANIT

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin Terörsüz Türkiye süreci kapsamında "Barış yasaları çıkarılsın." önerisine de "Yasa çıkacaksa bunun adı barış yasası olmayacaktır geçiş yasası olacaktır." sözleriyle yanıt verdi.

ROJİN KABAİŞ CİNAYETİ SORUŞTURMASI

Van'da göl kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümünün üzerinden bir yıl geçti.

Genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken Bakan Tunç, Rojin'in şifresi kırılamayan telefonunun İspanya'ya gönderilmesiyle ilgili de konuştu.

Tunç, "Rojin Kabaiş soruşturması İspanya'da telefon incelemesiyle devam ediyor. Telefonda 10 hanelik bir şifre kullanıldığına yönelik tespit söz konusu. Telefondaki şifre çözüldükten sonra dijital incelemeler yapılacak." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Van'da 27 Eylül 2024'ten itibaren kendisinden haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 15 Ekim 2024'te Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu.

Kabaiş'in cenazesi, 16 Ekim'de Diyarbakır'da toprağa verilmişti.

Van Barosu Kadın Hakları Merkezi’nden avukat Zeynep Demir, verilen raporda, Rojin Kabaiş'in göğüs ve vajina iç bölgesinde iki erkek kişiye ait DNA örneklerinin bulunduğunu ifade etmişti.