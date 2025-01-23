Adalet Bakanı Tunç: Kartalkaya'da kimler sorumluysa cezasını çekecek

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında soruşturma hangi aşamada, soruşturma genişleyecek mi, sorumlular kim?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TRT Haber'de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.



Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangınla ilgili Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



"Tabi yüreğimiz yandı. 21 Ocak'ta meydana gelen yangınla milletçe derinden sarsıldık. Gerçekten büyük bir facia. 78 canımızı kaybettik, 51 vatandaşımız yaralandı. 10 vatandaşımızın hastanelerde tedavisi devam ediyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Çok büyük bir acı, rabbim dayanma gücü versin. Bazı ailelerde tüm fertlerin çocuklarıyla beraber vefat ettiğini üzülerek gördük maalesef.



Tabi yangın Kartalkaya'da bir otelde, ilk belirlemelere göre bir mutfaktan çıktığı söyleniyor. Kesin sonuç bilir kişi incelemesinden sonra belli olacak. Burada adli soruşturma önemli. Adli soruşturmanın etkili bir şekilde gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. 6 cumhuriyet savcısı görevlendirild, 7 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu.



Yangınla ilgili, yangının neden çıktığıyla ilgili raporlar sonuçlanacak ve bilirkişiler bu yangının çıkış sebebi, yangının yayılmasının sebebi detaylarıyla birlikte ortaya konacak.



Adli sürecin, özellikle kime varırsa, ucu nereye giderse sonuna kadar sürdürülmesi yönünde bir kararlılık söz konusu. Giden canlarımız, o çocuklar karnelerini aldılar bir tatil yapmak istediler. Ve orada böyle bir faciayla karşı karşıya kaldılar ve hayatlarını kaybettiler. Şimdi sorumlular kimse yargı önüne çıkartmak ve yargı önünde hesap sorulması gerekir.



Şu ana kadar 12 gözaltı var. İlk etapta 9 kişi gözaltına alınmıştı, sonra yangın uygunluk raporuna tutanaklarını imzalayanlarla ilgili de gözaltı kararı verildi. Süreç devam ediyor. Bundan sonraki kusur durumuna göre Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmeye devam edecek.



Şu anda elde edilen bir takım deliller var, kamera kayıtları var, belgelere el konulmuş durumda. Tüm detaylarıyla beraber soruşturulmaya devam edecek. Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Milletçe bizi derinden sarstı, kaç gündür acıları beraber yaşıyoruz. Bu acıları milletimize yaşatanlar yargı önünde hesap vermeli ve gerekli cezayı almalı."

RAPOR NE ZAMAN ÇIKABİLİR? FARKLI BİR AYRINTI VAR MI?



Alanında uzman kişilerden oluşan bir bilirkişi heyeti söz konusu. Bu bilirkişi heyeti hem olay mahallinde ilk incelemelerini yaptılar. Belgeler, yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak da diğer belge ve dökümanlarla birlikte, tanıkların ifadeleri alınıyor. İfade verebilecek olan yaralı vatandaşlarımızın ifadeleri alınıyor. Önümüzdeki günlerde ön rapor çıkar. Ön rapordan sonra kesin rapor ile ilgili çalışmalar olur. Kimler kusurluysa onlar hakkında gerekli davalar açılacaktır.