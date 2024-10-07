Adalet Bakanı Tunç: İyi hal indirimi tartışılmalı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hazırlıkları süren yeni yargı reformu paketine ilişkin bilgi verdi.

Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak istediklerini söyleyen Tunç, "İyi hal indirimi yeniden tartışılmalı" dedi.



Bakan Tunç'un açıklamaları şu şekilde:



"Hem hukukçularımız, hem akademisyenlerimiz, uygulayıcımız ve milletvekillerimizle iyi hal indirimin devam edip etmeyeceği özellikle konusunu görüşeceğiz.

Cezalarda alt ve üst sınır var. Hakim dosyaya göre sınırlar arasında karar veriyor. Bir de iyi hal indirimi olduğunda bazı suçlar bakımından özellikle kamuoyunun tepkisiyle karşı karşıya geliyoruz. Bunu tekrar gözden geçirmek gerekir. Bazı suçlar bakımından denetimli serbestlik uygulanır mı, uygulanmaz mı, ceza hukukçularımızla konuşmamız gerekir.

Kasten öldürme, kasten yaralama konusunda özellikle denetimli serbestlik uygulamaların toplumda eleştiriler olduğunu görüyoruz. Bunları dikkate almalıyız. Toplumu suçtan korumalıyız. Ceza hukukunun ve adaletinin amacı toplumu suçtan korumaktır.



"CEZAEVİ DOLU DİYE TUTUKLAMAMAK OLMAZ"

Cezaevlerinin doluluk oranlarıyla ilgili 'cezaevi dolu' diye bir suçlunun cezaevinin alınmaması söz konusu olamaz. Onun tedbirini devlet alır. Doluluk oranı mazeretimiz olamaz. Bu konudaki çalışmaları hızlı bir şekilde sonuçlandırıyoruz. Bir suç işlenmişse, tutuklamayı gerektiriyorsa hakim cezaevi dolu diye bırakmaz. Ceza İnfaz Kanunu'nun 108. maddesi tıbbi tedaviye karar verme yetkisi var. Mevzuatımız buna uygun. Uygulamayı geliştirecek şekilde mevzuatta düzenleme yapılabilir."

