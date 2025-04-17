Adalet Bakanı Tunç'tan af açıklaması: 55 bin kişinin affedileceği iddiası doğru değil

Kocaeli'de gerçekleştirilen Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu'na katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni yargı paketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, 10. Yargı Paketi'nin "Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketi olacağını söyledi.

Paketin ceza adaleti ile ilgili olacağını söyleyen Bakan Tunç, "3 aşama olacak. Soruşturma, kovuşturma ve infaz aşaması." diye konuştu.

Yeni yargı paketiyle birlikte binlerce kişinin tahliye olacağı iddialarını da yalanlayan Bakan Tunç, "Burada herhangi bir af söz konusu değil. Gündemimizde yok. Burada yapılacak düzenlemeler cezaevindeki şartlarla ilgili. 55 bin kişinin tahliye edileceği iddiası yanlış." açıklamasında bulundu.

Bakan Tunç, yargılamaları uzun sürdüğü için 31 Temmuz 2023 tarihinde önce suç işleyen fakat yargılanamaları devam ettiği için Covid izninden yararlanamayan hükümlüler için de bir çalışma yapılacağını belirtti.

Yeni yargı paketiyle, tekrarlanan suçlardan cezaevinde olanlar için yeni bir madde gündemde. Teknik bir taslak hazırladıklarını belirten Bakan Tunç, "Bundan kaç kişi faydalanacak biz ona bakmıyoruz. Bu düzenleme sayı ile ilgili değil adalet, eşitlik ile ilgili." diye konuştu.

10. Yargı Paketi ile ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarından satır başları;



"Yeni Yargı reformu Strateji belgemizin ilk paketi olacak. 264 hedef var Strateji belgemizde. bunları belli bir takvime bağlamış durumdayız.

"CEZA ADALETİ İLE İLGİLİ OLACAK"

Bu paket ceza adaleti ile ilgili olacak. Ceza adaleti denince sadece infaz aşaması değil soruşturma aşaması yani delillerin toplama aşaması kovuşturma aşaması yani yargılama aşaması ve sonrasında da infaz aşaması. Bu 3 aşamanın da tek amacı ceza adaletini sağlamak, toplumu suçtan korumak ve suçla mücadele etmek.

Trafik suçlarıyla ilgili caydırıcılık İçişleri Bakanlığı'mızın çalışması var. Özellikle trafikte magandaların yol kesmesi silah kullanması gibi.. Bu pakette yer alacak.

"GÜNDEMİMİZDE AF YOK"



Denetimli serbestlik ve tutuklama tedbirinden kaynaklanan baz eleştirileri karşılayacak düzenlemeler olacak. Burada herhangi bir af söz konusu değil. Gündemimizde yok. Burada yapılacak düzenlemeler cezaevindeki şartlarla ilgili. 55 bin kişinin tahliye edileceği iddiası yanlış.



COVİD AFFI

Covid izni vardı. 2023'ün 31 Temmuz'unda sona ermişti. Covid zamanında 3 yıl boyunca açıktaki hükümlüler 3 yıl süre ile izne gönderilmişti. Kapalıdaki hükümlülerde 3 erken açık cezaevine çıkarak sağlık riskini ortadan kaldıran düzenlemeyi Meclis'imiz yapmıştı.



31 Temmuz 2023 tarihi itibari ile kararları kesinleşen ve cezaevinde bulunanlar bundan yararlanabildi. Bu tarihten önce suç işleyen, yargılaması uzun sürdüğü için bundan yararlanamadığını ifade eden vatandaşlar var. Bu kişilerin talebi ile ilgili bir durum söz konusu. Milletvekillerimiz bu talepleri değerlendirecek biz çözüme yönelik bir taslağı onlara arz edeceğiz.

MÜKERRER SUÇLAR

Yine özellikle 4'te 4 dediğimiz ikinci kez mükerrer olanların bir talebi söz konusu. Bir kişi suç işlediğinde koşullu salıvermesi 1 bölü 2'dir. İkinci suçta 3'te 2'dir bazı suçlar hariç. Üçüncü suçta 4'te 4'tür tamamı infaz edilir.



Burada cezaevlerindeki iyi hal şartları düzenlenecek. Özellikle 4/4 yerine 3/4 gelmesi konusunda görüş var. Bunu da teknik taslak hazırladık ve vekillerimize arz edeceğiz. Bunlar tabi meclisimizin takdirinde. Bundan kaç kişi faydalanacak biz ona bakmıyoruz. Bu düzenleme sayı ile ilgili değil adalet, eşitlik ile ilgili."

"DEZENFORMASYON AMAÇLI PAYLAŞIM"



Kimin tutuklanacağı, kimin serbest kalacağı şeklinde kişilerin sosyal medyada paylaşım yapması tamamen dezenformasyon amaçlıdır. Bunlara itibar edilmemesi gerekir, bunların sonuçları olur. Bu konuda özellikle sosyal medya paylaşımları yapılırken dikkat edilmeli. Dezenformasyon teşkil edebilecek paylaşımlardan kaçınılması gerekir, böyle paylaşımlar olursa zaten Cumhuriyet Savcılarımız dün akşam olduğu gibi devreye giriyor"



"MECLİS'İN ÇALIŞMA DÜZENİ BELLİ"



AYM kararının sonuç kısmıyla ilgili okuması, Grup Başkanvekilimiz tarafından değerlendirildi. Meclis'in çalışma düzeni bellidir. Meclis içtüzük çerçevesinde yürütülür. Bu kuralın dışına çıkarak farklı çalışmalar içerisine girmek Meclis'in saygınlığına da gölge düşüren hususlardır. Zaten Meclis Başkanımız da gerekli cevabı vermiştir. AYM kararı ve Yargıtay kararı ortadadır



Tabi, yerel mahkemenin ve Yargıtay'ın verdiği karar Meclis tarafından okunmuştur. Yeniden yargılama söz konusu olmadığı için kesin hüküm devam etmektedir. AYM kararının orada okunması sonuca etkili bir durum değildir. Meclis Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı nedeniyle Meclis'te milletvekillerinin çoğunluğunun orada bulunmadığı bir ortamda böyle bir çaba içerisine girilmesi çok şık olmamıştır.