Adalet Bakanı Tunç'tan Atlas'ın ailesine başsağlığı telefonu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Güngören'de 15 yaşındaki bir çocuk tarafından bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlaya'ın babası Cüneyt Çağlayan ile görüşerek aileye taziyelerini iletti.



Bakan Tunç, telefon görüşmesinde soruşturmayla ilgili bilgileri aileyle paylaşarak, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü belirtti ve adli sürecin sonuna kadar takipçisi olunacağını ifade etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ



Atlas Çağlayan, 16 Ocak'ta arkadaşlarıyla Güngören'deki bir kafede otururken, iddiaya göre kafedeki başka bir grupla yan bakma tartışması yaşadı. Kafenin içinde başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek sokağa taşındı. Bu sırada 15 yaşındaki bir çocuk, Atlas Çağlayan'ı göğsünden bıçakladı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan çocuğu hastaneye kaldırıldı. 16 yaşındaki Atlas, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 15 yaşındaki zanlı gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.