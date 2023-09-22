Adalet Bakanı Tunç'tan, Diyarbakır annelerine ziyaret

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti.

Adalet Bakanı Tunç'tan, Diyarbakır annelerine ziyaret

’da çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki eylemi sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, aileleri ziyaret etti.

Bakan Tunç, Diyarbakır Valiliği'ni ziyaretinin ardından ailelerle buluştu.

Ailelerin duruşlarının bölgede moral kaynağı olduğunu belirten Tunç, terörle mücadelenin süreceği mesajını verdi.

Eyleme bugüne kadar 366 ailenin katıldığını söyleyen Adalet Bakanı Tunç, şimdiye kadar 46 ailenin evladına kavuştuğunu vurguladı.

Bakan Tunç "Terörden arınmış bir Yüzyılı'na adım atmayı hedefliyoruz." dedi.

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