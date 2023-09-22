Adalet Bakanı Tunç'tan, Diyarbakır annelerine ziyaret

Diyarbakır’da çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki eylemi sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, aileleri ziyaret etti.
Bakan Tunç, Diyarbakır Valiliği'ni ziyaretinin ardından ailelerle buluştu.
Ailelerin duruşlarının bölgede moral kaynağı olduğunu belirten Tunç, terörle mücadelenin süreceği mesajını verdi.
Eyleme bugüne kadar 366 ailenin katıldığını söyleyen Adalet Bakanı Tunç, şimdiye kadar 46 ailenin evladına kavuştuğunu vurguladı.
Bakan Tunç "Terörden arınmış bir Türkiye Yüzyılı'na adım atmayı hedefliyoruz." dedi.
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