Adalet Bakanı Tunç'tan Narin soruşturmasına ilişkin yeni açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kazakistan’ın başkenti Astana’da gazetecilerin Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan ve dün Eğertutmaz Deresi’nde ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’a ilişkin soruşturma ile ilgili bilgi verdi.



Narin Güran’ın bedenine canlı olarak ulaşmak için çok çaba gösterdiklerini ama dün cansız bedenine ulaşıldığını ve milletçe çok üzüldüklerini belirten Tunç, 19 gün boyunca devletin tüm kurumları, jandarma, AFAD ve belediyelerin ilgili kuruluşları ile bütün köylüler, komşular, yüzlerce insanın arama çalışmalarına katıldığını hatırlattı.



19 GÜNDE 276 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Arama çalışmalarının yanı sıra adli soruşturmanın hızlı bir şekilde başlatıldığını anımsatan Tunç, adli soruşturma kapsamında ifadelerin alındığını, özellikle köye giriş çıkış yapanlar dahil araştırılarak bu 19 günlük süre içerisinde 276 kişinin ifadesine başvurulduğunu kaydetti.



Tunç, bu ifadelerden yola çıkılarak ve elde edilen bulgular ışığında Adli Tıp Kurumunun DNA tespitleri yaptığını, amcasının aracının şoför koltuğundaki DNA ile Narin’in DNA'sının uyumlu olduğunun tespit edildiğini dile getirdi.



Bakan Tunç, “Bu nedenle burada da bir gözaltı ve tutuklama gerçekleştirildi. Şu anda amcası tutuklu vaziyette. Tabii dün Narin’in cansız bedeni köye 1 buçuk kilometre uzaklıkta dere yatağında, derenin sığ bir kısmında jandarma ekiplerimiz tarafından tespit edildi. Hemen cumhuriyet savcımıza bilgi verildi. Cumhuriyet savcısının eşliğinde oradan Narin’in cansız bedeni çuval içerisinde bulundu. Çok üzüldük. Keşke canlı olarak bulunabilseydi. Hunharca katledildiğini gördük. Gerçekten bizi derinden yaraladı.” diye konuştu.

CUMHURİYET SAVCISI SAYISI ARTIRILDI

Hemen otopsi işlemlerine başlandığını, doku örnekleri alındığını ve bunların bir kısmının Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığında kimyasal, biyolojik ve patolojik incelemeler yapıldığını ifade eden Tunç, bir kısım doku örneklerinin de daha ileri tetkik ve inceleme gerektiren hususlar olduğu için İstanbul Adli Tıp Kurum Başkanlığına gönderildiğini dile getirdi.



Tunç, “İncelemeler neticesinde bir rapor ortaya çıkacak. O rapor ışığında da soruşturmanın seyri devam edecek." dedi.



DNA incelemeleri ve otopsi işlemleri devam ederken dün gece soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarının sayısını da artırdıklarını belirten Tunç, "Köyde şüpheli olarak düşünülen 23 kişi daha gözaltına alındı. Onların şu anda ifade işlemleri devam ediyor. Burada tabii gece saatlerinde elde edilen bulgular sonrasında bir kişi daha köyden tespit edilerek ifadesine başvuruldu, ifadesi alınıyor." şeklinde konuştu.

"EN AĞIR CEZAYI ALACAK"

Narin Güran’ın ölümü ile ilgili sorumluların mutlaka cezalandırılacağını vurgulayan Adalet Bakanı Tunç, şöyle devam etti:



“Narin evladımızın canice katledilmesine sebep olanlar, katledenler kimlerse bunlar mutlaka bulunacak. Adalet bunlardan hesap soracak. En ağır cezayı bunlar alacak. Şu anda soruşturma kapsamında elde edilen bulgular var. İfadeler devam ediyor, çapraz sorgular devam ediyor. Mutlaka bir sonuca ulaşılacağı kanaatindeyiz ve bunun için büyük bir çaba gösteriyoruz.”



Tunç, bizzat Adalet Bakanı olarak günde birkaç kez Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı ile görüşerek soruşturmanın seyri konusundaki titiz çalışmaları yakından takip ettiğine dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Narin Güran’ın katline sebep olanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini ve soruşturmayı yakından takip ettiğini anlattı.



Cumhuriyet savcılarının soruşturmayı titiz bir şekilde sürdürdüğünün altını çizen Tunç, soruşturmanın sürdüğünü ve gözaltında olanların ifadelerinin alınmaya devam ettiğini bildirdi.

"ÇOCUKLARIMIZA SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR"

Tunç, bu tür elim olayların ve bu tür canice suçların ülkede işlenmemesi için hep beraber gayret gösterilmesi gerektiğinin önemine işaret ederek, “Millet olarak çocuklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Çocuklarımız çevresindeki tehlikelere karşı en korunmasız kişiler. Onların koruması konusunda başta görev ailelerin, onlar yetişemiyorsa elbette ki devletin. Bu anlamda çocuk istismarının önlenmesi, çocukların cinsel istismarının önlenmesi, çocukların kötü muameleye maruz kalmaması için her türlü tedbirleri almaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.



Narin Güran ile ilgili soruşturmanın gizli yürütüldüğünü hatırlatan Bakan Tunç, tüm deliller ortaya çıktığında ve suçlular tespit edildiğinde gerekli davaların açılacağını ve kanunlarda belirtilen en ağır cezayla sorumluların cezalandırılacağını vurguladı. Tunç, “Bir nebze de olsa kamuoyunun ferahlatılması gerekiyor. Çünkü millet olarak çok üzüldük. 8 yaşındaki bir kızcağızın bu şekilde canice bir katliama maruz kalması ve hayatını kaybetmesi bizleri derinden yaraladı. Şimdi bize düşen, onu o kötü muameleyi yapan, onu katledenleri bulmak, yargı önüne çıkarmak ve tarafsız ve bağımsız yargımız tarafından da gerekli cezayı o sorumlulara vermek. Bunu yakından takip ediyoruz.” şeklinde konuştu.