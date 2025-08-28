Adalet Bakanı Tunç'tan Özgür Özel'e tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisindeki yolsuzluk iddiaları ve itiraflardan bunaldığını, sıkıştığını ve kaçacak yer aradığını bu gece uydurduğu yalanlarla ve mesnetsiz ithamlarla bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Tunç, Özel'in, iddialara cevap vermek yerine Adalet Bakanlığına dil uzatmasının, bağımsız Türk yargısını şahsi hezeyanlarına malzeme yapmasının CHP Genel Başkanının siyaseten iflas ettiğinin açık göstergesi olduğunu belirtti.



Bakan Tunç, şunları kaydetti:



"Müflis CHP Genel Başkanının kendi istikbalini sağlama almak için her geçen gün dengesinin bozulduğuna, ciddiyetsizlikte sınır tanımadığına üzülerek şahit oluyoruz. Hiç kimse devletimizin köklü kurumlarını, yargı organlarını kendi küçük hesaplarının malzemesi haline getirmemelidir.

Özgür Özel'in önünde iki seçenek var. İplerinden kurtulup gerçekten 'özgür' olmayı seçmek mi? Yoksa kukla olarak birilerinin 'özel' ajandasının hizmetinde, yargı mensuplarına saldırmaya devam etmek mi?

Kendisine tavsiyemiz, sakince ve ciddiyetle yolsuzluk soruşturmalarının sonucunu beklemesi, yalan ve iftira üretiminde zirveye tırmanmak yerine dürüst ve seviyeli siyasette yol almasıdır. Aksi takdirde eski genel başkanını sırtından hançerleyen, parayla oy satın alan, belediyelerde baklava kutularıyla dönen rüşvet çarkına ses çıkarmayan zihniyetin son temsilcisi ünvanıyla yok olup gidecektir."