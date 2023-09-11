Adalet Bakanı Tunç'tan Sezgin Tanrıkulu açıklaması

Tunç, soruşturma sürecinin başladığını da hatırlatarak, "Bundan sonraki süreç Meclis’in takdirindedir." diye konuştu.



CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında, katıldığı bir televizyon programındaki ifadeleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" ve "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından soruşturma açılmıştı.



"PARTİ ORGANLARINDA GÖRÜŞÜLECEK"



CHP'den konuyla ilgili yapılan açıklamada Tanrıkulu'nun TSK ile ilgili sözlerinin kabul edilemeyeceğini ve konunun parti organlarında görüşüleceğini belirtti.

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