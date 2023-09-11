Adalet Bakanı Tunç'tan Sezgin Tanrıkulu açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun TSK ile ilgili sözleri için, "Kendi partisinin de bir tepki koyması gerekir." dedi.

Adalet Bakanı Tunç'tan Sezgin Tanrıkulu açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Akademisinin Eğitim Dönemi Açılış Töreni'ne katıldı.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun açıklamaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Tunç, "Bu açıklamaları kabul etmek mümkün değil." dedi.

Tanrıkulu'na CHP'nin gerekli tepkiyi vermesi gerektiğine işaret eden Tunç, şunları kaydetti.

"Bu soruşturma ile ilgili fezleke TBMM’nin gündemine geldi. Mehmetçiğimize ve ordumuza dil uzatmak bu şekilde suçlamalarda bulunmak hiç kimseye yakışmaz. Hele hele milletvekili sıfatı taşıyan birine yakışmaz." 

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma

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Tunç, soruşturma sürecinin başladığını da hatırlatarak, "Bundan sonraki süreç Meclis’in takdirindedir." diye konuştu.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında, katıldığı bir televizyon programındaki ifadeleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" ve "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından soruşturma açılmıştı.

"PARTİ ORGANLARINDA GÖRÜŞÜLECEK"

CHP'den konuyla ilgili yapılan açıklamada Tanrıkulu'nun TSK ile ilgili sözlerinin kabul edilemeyeceğini ve konunun parti organlarında görüşüleceğini belirtti.

CHP'den Sezgin Tanrıkulu açıklaması

CHP'den Sezgin Tanrıkulu açıklaması

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