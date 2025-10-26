Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bu hafta atılması gereken adımları değerlendireceğiz

Siyasiler, bu kararla birlikte terörün tasfiyesi noktasında önemli bir adım atıldığına dikkat çekiyor.

BAKAN TUNÇ: ATILMASI GEREKEN ADIMLARI DEĞERLENDİRECEĞİZ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sürece ilişkin kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yeni haftada önemli bir adım atılacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabında açıklama yapan Bakan Tunç, "Bu hafta Adalet Bakanlığı olarak bu süreçte gerçekleştirdiğimiz çalışmaları milletvekillerimizle paylaşacak, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için atılması gereken adımları değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Komisyonun ortaya koyacağı tespitler ve alacağı kararların, bundan sonra atılacak adımlara yön vereceğini belirten Bakan Tunç, "Milli birlik ve kardeşliğimizin tahkimi yolunda güçlü bir yol haritası oluşturacaktır." dedi.

Hedeflerinin, Türkiye'nin iç cephesini daha da güçlendirmek olduğunu kaydeden Bakan Tunç, şöyle devam etti:

"- Milletimizin huzuru ve güvenliği, ülkemizin kalkınması her zaman önceliğimizdir.

- Terörün prangasından kurtulan Türkiye, enerjisini kalkınmaya ve yatırıma harcayacak, ekonomik büyüme ve toplumsal refahın önü açılarak ülkemiz her alanda daha müreffeh bir geleceğe yürüyecektir.

- Terörün olmadığı Türkiye, sadece vatan topraklarında değil bölgesinde ve dünyadaki etkinliğini ve gücünü artıracaktır.

- Ülkemizin geleceğinin bugünden daha aydınlık olmasını istemeyen şer odaklarına asla fırsat verilmeyecektir.

- Kimsenin şüphesi olmasın ki ülkemiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin emanetine daima sahip çıkılacak, aziz milletimizin menfaati doğrultusunda atılması gereken adımlar kararlılıkla atılacaktır.

- Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın inşa sürecini hızlandıracak, Terörsüz Türkiye idealimize mutlaka ulaşarak gelecek nesillerimize daha huzurlu ve güvenli bir ülke emanet edeceğiz."