Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetiyle görüşecek

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bu hafta önemli bir görüşme gerçekleşecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetiyle bir araya gelecek. Görüşme 18 Nisan Cuma günü saat 14.00'te yapılacak.

HUKUKİ ZEMİNDE ATILACAK ADIMLAR ELE ALINACAK

DEM Parti heyetinden, sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için hükümetten bazı yargısal adımlar beklendiğine yönelik açıklamalar gelmişti.

Perşembe günü yapılacak görüşmede, sürece ilişkin hukuki zeminde yapılacak adımlar ele alınacak.

İnfaz yasasında değişiklikler, hasta hükümlülerin serbest bırakılması gibi başlıkların bu görüşmede ele alınması bekleniyor.