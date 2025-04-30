Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Herkes sorumlu davranmalı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda daha sorumlu davranılması gerektiğini söyledi.

"Sorumluluk makamında olanlar, konuşma yaparken sürece zarar veren açıklamalar yapmamalı." diyen Bakan Tunç, "Yurt dışından terör tehdidiyle mücadelemiz sürecek, Suriyenin toprak bütünlüğünün korunması noktasında politikamız sürüyor Bu konu Türkiye için çok önemlidir." şeklinde konuştu.

"AL VER SÖZ KONUSU OLAMAZ"

DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın "Top iktidarda." ifadesine tepki gösteren Bakan Tunç, şöyle devam etti:

"'Top iktidarda' demek, burda top oynamıyoruz, bundan kaçınmak lazım. Bir pazarlık söz konusu değil. Biz müzakere yapmadık. Al ver söz konusu olamaz. Şurada top oynamıyoruz, bu ciddi mesele... Her şey kanunlar çerçevesinde yapılacak."