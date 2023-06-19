Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İstinaftaki gecikmeler için gerekli adımları atacağız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay'da düzenlenen "Uluslararası Temyiz Mahkemelerinde Mükemmeliyet İlkeleri ile Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Yargıtay'ın Hukuki Çerçevesi Sempozyumu"nda konuştu.

Bakan Tunç, istinaf mahkemelerinin iş yükündeki artışın farkında olduklarını, bunun çözümünün de istinaf daire sayıları ile hakim ve savcı sayısını artırmak olacağını belirterek, "İsnitaftaki gecikme nedeniyle oluşan mağduriyetlerini önlemek için gerekli adımları atacağız" dedi.

"ADALETİN GÜÇLÜ OLDUĞU YERDE İNSAN GÜÇLÜDÜR"



Cumhuriyetin 2'nci yüzyılını, dünyada "Türkiye Yüzyılı" yapma hedefleri olduğunu anlatan Bakan Tunç, Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda adaletin yüzyılı, haklının yüzyılı yapma yolunda büyük bir gayret göstereceklerini söyledi.



Adaletin devletlerin varlık sebebi olduğunu, devletleri ayakta tutan ana sütun olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, şunları söyledi:

"Adaletin güçlü olduğu yerde insan güçlüdür, toplum güçlüdür ve dolayısıyla devlet güçlüdür. Adalet, toplumu oluşturan tüm fertlerin güven içinde yaşamasının teminatı, toplumların huzur kaynağıdır. Temel hak ve özgürlüklerin en temel koruma mekanizması olan yargının, bağımsız ve tarafsız olması tüm vatandaşlarımız ve uluslararası kamuoyunda hukuk güvencesinin sunulması, tüm süreçlerin demokratik usullerle işlemesi, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına hızlı ve adil bir şekilde cevap veren bir yapıda olması hukuk için esastır.

Millet adına adaleti sağlamakla görevli olan yargı teşkilatımızın her bir ferdi, maddi gerçeğin peşinde çileli ve kutsal bir yürüyüş yapmaktadır. Haklıya hakkını teslim etmek için bir ömür devam eden bu zorlu sınavda, tüm yargı mensuplarımıza başarılar ve kolaylıklar diliyorum."