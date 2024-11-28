Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Toplumda, ceza adaleti sisteminde reform beklentisi var

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2025 yılı bütçesinden önce komisyonda konuşuyor.

Bakan Tunç, "Cumhuriyet başsavcılıklarında 6 milyon 113 bin, ilk derece mahkemelerinde 3 milyon 884 bin, istinaf mahkemelerinde 1 milyon 333 bin, temyiz mahkemelerinde ise 513 bin olmak üzere toplam 11 milyon 845 bin derdest dosya bulunmaktadır. Bu ağır iş yüküne rağmen, yıl içerisinde yargı teşkilatımız, ilk derece, istinaf ve temyiz aşamalarında toplam 12 milyon 113 bin dosyada karar vermiştir." dedi.

Ceza adaleti sisteminde reformlara devam edildiğini belirten Tunç, "Trafikte yol kesme, alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma, meskûn mahalde silahla ateş etme, tehdit, kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama ve taksirle yaralama suçlarının cezalarının artırılması, toplumun ve bilim kurulumuzun böyle bir bekletisi var." diye konuştu.



Bakan Tunç'unkonuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"Bilim komisyonlarımızın yürüttüğü çalışmaları kısa bir süre içerisinde gündeme getirerek TBMM’nin yüksek tensiplerine arz edeceğiz. Bunlar içerisinde tutuklama tedbirinin, toplumsal huzuru ve kamu düzenini koruyacak şekilde yeniden ele alınması, cezaların caydırıcılığı kapsamında, hükümlülerin denetimli serbestlikten faydalanabilmesi için asgari bir süre ceza infaz kurumunda kalma zorunluluğunun getirilmesi,

Trafikte yol kesme, alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma, meskûn mahalde silahla ateş etme, tehdit, kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama ve taksirle yaralama suçlarının cezalarının artırılması, ehliyetsiz araç kullanma, trafikte tehlikeli araç kullanma, ruhsatsız yivsiz tüfek bulundurma ya da taşıma, izinsiz kurusıkı tabanca taşıma ve ateş etme için verilen idari para cezalarının artırılması, bilişim sistemleri ve telefonla yapılan dolandırıcılığın önüne geçilmesi gibi ceza adaleti sisteminin caydırıcılığını güçlendiren düzenlemeler yer almaktadır."

KİRACI-EV SAHİBİ DAVALARI



"Kira, ortaklığın giderilmesi, kat mülkiyeti, komşuluk hukuku ve tarımsal üretim sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkları da 1 Eylül 2023’ten itibaren dava şartı arabuluculuk kapsamına aldık. Bu bağlamda, kirada 116 bin 238, ortaklığın giderilmesinde 15 bin 589, kat mülkiyeti ve komşuluk hukukunda 5 bin 392, tarımsal üretim sözleşmelerinde 139 dosya anlaşmayla sonuçlanmıştır."

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI



"Anayasa’nın milletimizin ihtiyaçlarına tam anlamıyla cevap vermediği açıktır. Ülkemizin gelişmişlik düzeyine, genç ve dinamik toplum yapımıza dar gelen mevcut Anayasa yerine, milletimizin üzerinde mutabakata vardığı, daha kapsayıcı ve kucaklayıcı sivil bir Anayasa’ya ihtiyacımız vardır.

Yeni Anayasa’yı, hak ve özgürlüklerimizi koruyacak, birlikte yaşamaya dair ortak sözümüzü ve bu topraklar üzerindeki barış ve huzur arzumuzu tesis edecek bir toplum sözleşmesi olarak görüyoruz."