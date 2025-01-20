Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Yargı mensuplarımızı hedef alan tehditkar açıklamalar kabul edilemez

Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Adalet Bakanı, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan adli soruşturmalarla ilgili olarak yargı mensuplarımızı açıkça hedef alan, yargı sürecini etkilemeye yönelik tehditkar açıklamalar asla kabul edilemez. “ dedi.



Başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar, savcı, hakim ve mahkemeleri etkilemek amacıyla sözlü veya yazılı beyanda bulunarak, adil yargılamayı etkilemeye çalışmanın suç olduğunu söyleyen Bakan Tunç, “Bulunulan makamlar, yargı mensuplarını hedef göstermeyi, tehdit etmeyi veya yargı sürecine müdahale etmeyi hiçbir şekilde meşru kılmaz.” dedi.



Bakan Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’le ilgili yapılan açıklamaların hukuk sınırlarını aştığını belirtti.



Adalet Bakanı, “Yargı organlarının bağımsızlığını koruma konusundaki kararlılığımızdan ve yargıya yönelik her türlü baskı ve müdahale girişimine karşı gerekli hukuki adımların atılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın.” ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında, Başsavcı Akın Gürlek hakkındaki paylaşım ve sözleri nedeniyle soruşturma kararı vermişti.



Aydın, yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılmıştı.



Bu soruşturma hakkında açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da soruşturma başlatılmasına karar verilmişti.



Soruşturmaya ilişkin, sosyal medyada bir açıklama yapan İmamoğlu, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, kendisini ve ailesini tehdit ettiğim iddiasıyla hakkımda soruşturma başlatmış. Konuşmamda tek kelime tehdit yok. Hele hele kimseyi ailesi ve evlatları üzerinden tehdit etmedim/etmem. Kullandığım her kelime bu ülkede herkesin çocukları ve geleceği için tarafsız bir hukuk talebiydi. Sözümün arkasındayım.” demişti.