Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Ankara’daki saldırı girişimine ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Ankara’daki bombalı saldırı girişimine ilişkin açıklama geldi. Saldırıyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını söyleyen Bakan Tunç, “Olayla ilgili görevlendirilen Başsavcıvekili koordinasyonunda soruşturma tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürülecektir.” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Ankara’daki saldırı girişimine ilişkin açıklama

’da İçişleri Bakanlığı’nın Kızılay’daki binası önünde sabah saatlerinde girişimi gerçekleşti.

2 teröristin bombalı araçla gerçekleştirdiği saldırı girişiminde, teröristlerden biri kendini patlattı, diğer terörist etkisiz hale getirildi. Saldırıda, 2 emniyet mensubu hafif şekilde yaralandı.

SON DAKİKA HABERİ: Ankara Kızılay'da bombalı saldırı girişimi

SON DAKİKA HABERİ: Ankara Kızılay'da bombalı saldırı girişimi

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Adalet Bakan Yılmaz Tunç, saldırının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Tunç, “Olayla ilgili görevlendirilen Başsavcıvekili koordinasyonunda soruşturma tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürülecektir. Bu saldırılar ’nin terörle mücadelesine hiçbir şekilde engel olamayacaktır. Terörle mücadelemiz daha da kararlı bir şekilde devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.” ifadelerini kullandı.

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