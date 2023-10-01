Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Ankara’daki saldırı girişimine ilişkin açıklama

Ankara’da İçişleri Bakanlığı’nın Kızılay’daki binası önünde sabah saatlerinde bombalı saldırı girişimi gerçekleşti.
2 teröristin bombalı araçla gerçekleştirdiği saldırı girişiminde, teröristlerden biri kendini patlattı, diğer terörist etkisiz hale getirildi. Saldırıda, 2 emniyet mensubu hafif şekilde yaralandı.
Adalet Bakan Yılmaz Tunç, saldırının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Tunç, “Olayla ilgili görevlendirilen Başsavcıvekili koordinasyonunda soruşturma tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürülecektir. Bu saldırılar Türkiye’nin terörle mücadelesine hiçbir şekilde engel olamayacaktır. Terörle mücadelemiz daha da kararlı bir şekilde devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.” ifadelerini kullandı.
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