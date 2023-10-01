Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Ankara’daki saldırı girişimine ilişkin açıklama

Adalet Bakan Yılmaz Tunç, saldırının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.



Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Tunç, “Olayla ilgili görevlendirilen Başsavcıvekili koordinasyonunda soruşturma tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürülecektir. Bu saldırılar Türkiye’nin terörle mücadelesine hiçbir şekilde engel olamayacaktır. Terörle mücadelemiz daha da kararlı bir şekilde devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.” ifadelerini kullandı.