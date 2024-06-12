Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine ilişkin açıklama geldi.

Meclis'te ortak bir yol bulunacağını söyleyen Bakan Tunç, "Başıboş köpeklerin insanlara zarar verdiğini üzülerek görüyoruz. Okula gidemeyen, sabahları namaza gidemeyen yaşlılar var. Sokakların da korunaklı olması lazım." dedi. Tunç, "İnsan sağlığını korumaya yönelik tedbirlerin alınması lazım." diye konuştu.

Adalet Bakanı Tunç'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le dün yaptığı görüşme de soruldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AYŞE ATEŞ'LE GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayşe Ateş'i dikkatle dinlediğini söyleyen Bakan Tunç, "Hukuk devletinde hiçbir şeyin karanlıkta kalmayacağını söyledi. Ve bağımsız ve tarafsız yargı huzurunda devam eden dava ve soruşturma var. Yargıya güvenlikmesi gerektiğini söyledi. 22 tutuklu sanık var. 1 Temmuz’da duruşma başlayacak." ifadelerini kullandı.

Sinan Ateş cinayetine ilişkin tüm delillerin kamuoyu ile paylaşıldığını söyleyen Bakan Tunç, cinayete ilişkin ilk duruşmanın 1 Temmuz'da görüleceğini hatırlattı.

Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede yargıya güvenilmesi gerektiğini söylediğini aktardı.

GİZLİ TANIK NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

Bakan Tunç'a Macaristan'da yakalanan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığı Serdar Sertçelik'in iade sürecine ilişin bir soru da yöneltildi.

Bakan Tunç, "Dosyalarımız Macaristan makamlarına intikal etti. Orada 40 günlük geçici tutuklama kararı verilmişti. O dosyalarımızın tercümesi de yetkili makamlara ulaştı. Gerekli iade sürecini bekliyoruz." diye konuştu.