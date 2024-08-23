Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan yeni anayasa açıklaması geldi.



Bir dizi ziyaret ve açılış için Şanlıurfa’ya gelen Bakan Tunç, “Milletimizin onayıyla Anayasa'mızda yaptığımız kısmi değişikliklerle Anayasa'nın vesayetçi ruhunu ortadan kaldırdık. Yeni, demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasa ile temel hak ve özgürlükleri güçlendirdik. Türkiye’nin ikinci yüzyılında, tamamen vesayetçi ruhtan arındırılmış bir anayasa hedefliyoruz.” dedi.



Yeni anayasa için “Millete olan borcumuzdur.” ifadesini kullanan Bakan Tunç, “TBMM’de siyasi partilerimizin uzlaşmasıyla gerçekleştirilmesini umuyoruz.” dedi.