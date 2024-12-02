Adalet Bakanı'ndan Özel'e tepki
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki sözlerine tepki göstererek "Avukatlarımıza yönelik ifade özgürlüğü sınırını aşan yakışıksız sözlerden herkesin kaçınması gerekir." dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Akın Gürlek sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Tunç, avukatlık mesleğini küçümseyen ifadeler kullanmanın ana muhalefet partisi genel başkanına yakışmadığını söyledi.
"Bir meslek grubunu yaralayıcı, özensiz ve düzeysiz bir dil kullanmak kimseye fayda sağlamaz." ifadelerini kullanan Gürlek, "Hakaret diline ve hakaret siyasetine aziz milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müsaade etmeyecektir." ifadesini kullandı.
Yargının üç sacayağından biri olan ve savunma hakkının temsilcisi konumundaki avukatlık mesleği, adaletin ve hakkın peşinden gitmek için verilen kutsal bir mücadelenin adıdır.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) December 1, 2024
Savunma hakkının koruyucusu avukatlarımızı, avukatlık mesleğini küçümseyen sorumsuz ifadeler…
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