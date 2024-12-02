Adalet Bakanı'ndan Özel'e tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Akın Gürlek sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından tepki gösterdi.



Tunç, avukatlık mesleğini küçümseyen ifadeler kullanmanın ana muhalefet partisi genel başkanına yakışmadığını söyledi.

"Bir meslek grubunu yaralayıcı, özensiz ve düzeysiz bir dil kullanmak kimseye fayda sağlamaz." ifadelerini kullanan Gürlek, "Hakaret diline ve hakaret siyasetine aziz milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müsaade etmeyecektir." ifadesini kullandı.