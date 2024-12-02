Adalet Bakanı'ndan Özel'e tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki sözlerine tepki göstererek "Avukatlarımıza yönelik ifade özgürlüğü sınırını aşan yakışıksız sözlerden herkesin kaçınması gerekir." dedi.

Adalet Bakanı'ndan Özel'e tepki
Akın Gürlek kimdir? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Akın Gürlek kimdir? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Genel Başkanı Özgür Özel'e Akın Gürlek sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Tunç, avukatlık mesleğini küçümseyen ifadeler kullanmanın ana muhalefet partisi genel başkanına yakışmadığını söyledi.

"Bir meslek grubunu yaralayıcı, özensiz ve düzeysiz bir dil kullanmak kimseye fayda sağlamaz." ifadelerini kullanan Gürlek, "Hakaret diline ve hakaret siyasetine aziz milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müsaade etmeyecektir." ifadesini kullandı.

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