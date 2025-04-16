Adalet Bakanlığı 27 sözleşmeli mühendis alacak

Adalet Bakanlığı tarafından 27 sözleşmeli mühendis alımı ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilana göre, başvurular Kariyer Kapısı platformundan yapılacak olup, adaylar 17 Nisan 2025 - 02 Mayıs 2025 tarihleri arasında saat 23.59.59'a kadar Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvuruları gerçekleştirecek.

Yayımlanan ilanda; "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca Bakanlığımız Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere Ekli listede pozisyonu, grubu, alanı, sayısı, brüt ücret tavan katı ve mahali belirtilen 27 mühendis pozisyonu için sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel alınacaktır.



Sözlü sınava, 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP3 puan türünden 60 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. Ekli listede belirtilen pozisyonlarda istihdam edileceklerin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir." denildi.