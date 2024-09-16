Adalet Bakanlığı 300 icra müdürü ve müdür yardımcısı alacak: Başvurular ne zaman, şartlar neler?

Adalet Bakanlığı tarafından 300 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alınacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilan sonrasında, başvuruda bulunacak olan adaylar için başvuru şartları ve sınav tarihi belli oldu. Peki, Adalet Bakanlığı 300 icra müdürü ve müdür yardımcısı başvuruları ne zaman, şartlar neler?
300 İCRA MÜDÜRÜ VE MÜDÜR YARDIMCISI ALINACAK
Adalet Bakanlığı, açıktan alım suretiyle yazılı ve sözlü sınavlarla 300 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alımı yapacak.
Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, alım için yazılı sınav 7 Aralık'ta ÖSYM'nin Ankara'daki 2 ayrı sınav merkezinde yapılacak, sınav süresi 105 dakika olacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Adaylarda, Türk vatandaşı ve 35 yaşını doldurmamış olmak, hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya adalet meslek eğitimi ön lisans bölümlerinden mezun olma şartları aranacak.
BAŞVURU NE ZAMAN?
Sınava başvurular 24-30 Ekim arasında ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin internet adresi üzerinden yapılabilecek.
Ayrıca icra katipleri arasından naklen atamayla alınacak 100 icra müdürü ve yardımcısını belirlemek adına yapılacak Görevde Yükselme Suretiyle İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı da 8 Aralık'ta gerçekleştirilecek.
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