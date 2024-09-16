Adalet Bakanlığı 300 icra müdürü ve müdür yardımcısı alacak: Başvurular ne zaman, şartlar neler?

Adalet Bakanlığı tarafından 300 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alınacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilan sonrasında, başvuruda bulunacak olan adaylar için başvuru şartları ve sınav tarihi belli oldu. Peki, Adalet Bakanlığı 300 icra müdürü ve müdür yardımcısı başvuruları ne zaman, şartlar neler?



300 İCRA MÜDÜRÜ VE MÜDÜR YARDIMCISI ALINACAK



Adalet Bakanlığı, açıktan alım suretiyle yazılı ve sözlü sınavlarla 300 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alımı yapacak.



Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, alım için yazılı sınav 7 Aralık'ta ÖSYM'nin Ankara'daki 2 ayrı sınav merkezinde yapılacak, sınav süresi 105 dakika olacak.

