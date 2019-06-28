Resmi Gazete'de yayımlanan ilama göre, Adalet Bakanlığı çeşitli alanlarda görevlendirilmek üzere 5 bin 970 sözleşmeli personel alacak.



Adalet Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilamına göre, Bakanlık bünyesinde 276, Personel Genel Müdürlüğünde 4 bin 424, İcra İşleri Dairesi Başkanlığı için bin 99, Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğünde 171 personel çeşitli alanlarda görevlendirilmek üzere istihdam edilecek.



İlama göre, bakanlık bünyesinde merkezde çalıştırılmak üzere sözlü sınavla 8 avukat, 37 destek personeli, taşrada da 3 diğer teknik hizmet personeli (istatistikçi), 45 destek hizmet personeli (hizmetli), 98 psikolog ve 85 sosyal çalışmacı sözleşmeli personel alımı yapılacak.



Adaylar, 5 - 19 Temmuz tarihleri arasında Personel Genel Müdürlüğü Personel Teşkilatı Şube Müdürlüğüne şahsen yada posta ile başvurabilecek. Başvuruda bulunacak adayların ilgili KPSS puan türlerinden 70 puan almış olmaları gerekiyor.



Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecek.



Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi Adalet Bakanlığının internet sitesinden ilan edilecek.



4 BİN 424 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPILACAK



Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve sözlü sınavı sonucuna göre, 3 bin 71 zabıt katibi, bin 169 mübaşir, 96 şoför, 58 teknisyen ve 30 aşçı olmak üzere toplamda 4 bin 424 adli ve idari yargıda görev yapmak üzere sözleşmeli personel alımında bulunacak.



Ayrıca adaylar, 1-16 Temmuz tarihleri arasında mesai bitimine kadar sadece bir ünvan için ilgili adalet komisyonu başkanlıklarına yapabilecek. Adaylardan KPSS puan türlerinden 70 ve daha yukarısı puan almış olma şartı aranacak.



SÖZLEŞMELİ BİN 99 İCRA KATİBİ ALIMI



Adalet Bakanlığı İcra Dairesi Başkanlığı, adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve sözlü sınavı sonucuna göre, bin 99 sözleşmeli icra katibi alımı gerçekleştirecek.



Başvuruda bulunmak isteyen adayların, ilgili KPSS puan türlerinden 70 ve daha yukarısı puan almaları gerekiyor. Adaylar başvurularını 1-16 Temmuz tarihleri arasında ilgili adalet komisyonu başkanlıklarına gerçekleştirebilecek.



SÖZLÜ SINAVLA 171 PERSONEL ALINACAK



Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü, sözlü sınavla 108 psikolog, 24 sosyal çalışmacı, 36 öğretmen ve 3 veteriner hekim olmak üzere erkek adaylar arasında toplam 171 sözleşmeli personel alımında bulunacak.



İlama göre, adayların başvurularını şahsen 22 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasında mesai bitimine kadar herhangi bir Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına yapabilecek. Posta yoluyla yapılacak başvurular geçersiz sayılacak.



Sözlü sınava KPSS'nin ilgili puan türlerinden en yüksek puandan başlanmak üzere, belirlenen kadrosuna sayısının 5 katı kadar aday çağırılacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri 2 Eylül'de "cte.adalet.gov.tr" adresinden yayımlanacak.



