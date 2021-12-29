Adalet Bakanlığı 550 personel alımı başvuruları ne zaman? (Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?)

Adalet Bakanlığı, 410’u açıktan 140’ı naklen olmak üzere 550 icra müdür ve müdür yardımcısı alacak.

Resmi Gazetede yayımlanan ilana göre, icra müdürü ve icra müdür yardımcısı kadrolarına başvuracak olan adayların, 35 yaşını doldurmamış olmaları şartı aranacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ



Sınav başvuruları, 16-23 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacak.



ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

İki aşamadan oluşan sınavın yazılı olan ilk etabı, ÖSYM tarafından 3 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek.

062 Ankara-Çankaya ve 067 Ankara-Yenimahalle olmak üzere iki sınav merkezinde yapılacak olan sınav, saat 10:15’te başlayacak ve 105 dakika sürecek.

ADALE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI BAŞVURU ÜCRETİ NEDİR?



Sınava girecek adaylar, 16-24 Şubat 2022 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 300,00 TL sınav ücreti yatıracak.

Adaylar, banka/ATM’den sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve Adalet Bakanlığı sorumlu olmayacak.

ADALE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI



Başvuranların icra müdür ve icra müdür yardımcısı olarak atanabilmeleri için İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:



a) Türk vatandaşı olmak,



b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1987 ve daha sonra olanlar)



c) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak (lisans/ön lisans alan kodu 3209, 1102, 9339 veya 6352 olanlar), öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,



d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,



e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,



f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,



g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,



h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartı aranır.

ADALE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLAN METNİ