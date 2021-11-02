Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı başvuruları başladı (Hakim ve savcı alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?)

Adalet Bakanlığı, 100’ü avukatlık mesleğinden olmak üzere 900 adli yargı hakim ve savcı ile 100 idari yargı hakim alımı yapacağını duyurdu.



HAKİM VE SAVCI ALIMI SINAV TARİHLERİ



Sınavlar, 25 - 26 Aralık 2021 tarihlerinde 4 oturumda gerçekleşecek.



HAKİM VE SAVCI ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?



Sınava başvurular, 2 - 10 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.



Hakim savcı alımı için adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.



Sınavlar, 2021 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-Adli Yargı), 2021-Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-Adli Yargı-Avukat), 2021-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-İdari Yargı) olmak üzere 25 - 26 Aralık 2021 tarihlerinde 4 oturumda yapılacak.



Bin hakim ve savcı alımı için ÖSYM tarafından kılavuz yayımlandı. Sınava başvuracak adayların ilgili kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.



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