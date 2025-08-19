Adalet Bakanlığı Mücahit Birinci için soruşturma izni verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Borsası iddialarına adı karışan Avukat Mücahit Birinci için Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma izni verildi.

YARGIDA RÜŞVET İDDİASI



Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında İBB'ye yönelik soruşturmalarda rüşvet iddiasıonda bulunarak tutuklu iş insanı Murat Kapki ve Mücahit Birinci arasında geçen konuşmaya dikkat çekmişti.



Özel, Birinci'nin Kapki'ye imzalaması için bir itiraf dilekçesi verdiğini ve 2 milyon dolar karşılığında tahliyesini vadettiğini öne sürdü.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI



Bu açıklamalar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu iş insanı Murat Kapki ve avukat Mücahit Birinci hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.



İddiada adı geçen avukat Mücahit Birinci, AK Parti üyeliğinden istifa etmişti.



MÜCAHİT BİRİNCİ KİMDİR?



Mücahit Birinci, hukukçu kimliğinin yanı sıra yazarlık yapan, aktif siyasi ve sivil toplum çalışmalarıyla öne çıkan, medyada da sıkça yer alan bir isimdir.



1974 yılında Rize’de dünyaya gelen Birinci, ünlü tarihçi ve yazar Yavuz Bahadıroğlu’nun (asıl adı Niyazi Birinci) oğludur. Babası, özellikle tarih alanındaki eserlerinde ve köşe yazılarında kullandığı “Yavuz Bahadıroğlu” mahlasıyla tanınmıştır.



İlkokul eğitimini Abdi İpekçi İlkokulu’nda tamamlayan Birinci, ortaokul ve lise öğrenimini Akasya Koleji’nde sürdürdü. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu ve 2000 yılında avukatlık mesleğine adım attı.



Siyasi kariyerinde önemli bir dönüm noktası, 2021 yılında AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na (MKYK) seçilerek partinin üst yönetiminde görev alması oldu.



Ayrıca Tefekkür ve Yeni Yaklaşım gibi dergi ve internet sitelerinde Türkiye, dünya siyaseti ve yakın tarih üzerine köşe yazıları kaleme ald

