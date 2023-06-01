Adalet Bakanlığı personel alımı 2023: Başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları için bekleyiş sürüyor. 22 bin 43 personel alımı yapacak olan Adalet Bakanlığı, hangi kadrolara personel alımı yapılacağını açıkladı. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?



ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuruları 25 Nisan 2023-11 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi.



Başvuru sonuç tarihine ilişkin Adalet Bakanlığı'ndan yapılan herhangi bir açıklama yok. Başvuru sonuçları ve sözlü sınava katılacak adayların listesi https://www.adalet.gov.tr/ adresinden ilan edilecek.



ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları yayınlandıktan sonra adalet.gov.tr adresinden duyuru yapılacak.



Adaylar ise T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber sonuçları e-Devlet kapısından sorgulayabilecek.



PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN



ALIMI YAPILACAK KADRO VE BRANŞLAR



İlanlara göre 8 bin 647 infaz koruma memuru, 5 bin 461 zabıt katibi, 2 bin 429 mübaşir, 1590 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere çözümleyici, destek personeli, istatistikçi, mühendis, mütercim, mütercim tercüman, programcı, teknisyen, tekniker, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, psikolog, işaret dili tercümanı, öğretmen, sağlık memuru, hemşire, büro personeli, gemi adamı, veteriner hekim, diyetisyen ve icra katibi kadrolarında istihdam sağlanacak.



Alımlarla adliyelerde 10 bin 719, Ceza İnfaz Kurumlarında 10 bin 138, İcra Dairelerinde 700, Bakanlık merkez teşkilatta 563 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek.