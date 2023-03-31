Adalet Bakanlığı personel alımı 2023: Personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Bakanlığa bağlı kuruluşlarda çalışacak 18 bin 305 personel alımı yapılacağının açıklanmasıyla birlikte, başvuruda bulunacak adaylar şartları merak ediyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?



BAKAN BOZDAĞ'DAN PERSONEL ALIMI DUYURUSU



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara'da katıldığı bir iftar programında bakanlığına bağlı kuruluşlara 18 bin 305 yeni personel alımı yapılacağını açıkladı.

ALIMI YAPILACAK KADROLAR BELLİ OLDU



Bakan Bozdağ "Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz." dedi.