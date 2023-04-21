Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Tarih belli oldu

Adalet Bakanı Bozdağ, yaptığı açıklamayla bakanlık bünyesine 22 bin 120 personel alımı yapılacağını açıkladı. Bozdağ, "Şu anda 22 bin 120 personel alımı için yazımızı Cumhurbaşkanlığına gönderdik. Önümüzdeki hafta hangi ilde, hangi branşta kaç kişi alacağımızın ilanını yapacağız. 22 bin 120 personel alımı için ilana çıkacağız." bilgisini paylaştı.



BRANŞ DAĞILIMI HAKKINDA



Bakan Bozdağ daha önce yaptığı açıklamada;



"Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri Bakan Bozdağ'ın açıklamaları sonrasında belli oldu.



Buna göre; Başvurular 25 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.