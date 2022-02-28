Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman yapılacak?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada adliyelere 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, bakanlık merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alımı yapılacağını duyurdu.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bakanlığa alınacak 12 bin 823 personelin sınav başvurularının 1 Mart'ta başlayacağını duyurdu.

Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığı'na 12 bin 823 personel alımı sınav başvuruları 1 Mart'ta başlıyor. Adalet Bakanlığı'nda çalışmak isteyenler için hayırlı olsun. Sınavlara girecek herkese başarılar diliyorum" dedi.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI



-30 veya 35 yaşını tamamlamamış olmak.



-2020 veya 2021 yıllarında yapılan KPSS'den P94, P93 veya P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, En az Lise mezunu olmak şartı ile Önlisans veya Lisans mezunu olmak.



-Alım yapılacak kadroya göre belirtilen özel nitelikleri sağlıyor olmak.



-Zabıt katibi alımı için fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak.