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Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru kılavuzu yayımlandı mı? (2023 Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı)

Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının ne zaman yapılacağı, Bakan Bozdağ'ın açıklamalarının ardından sorgulanmaya başladı. Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 18 bin 305 personel alımı için başvuru tarihleri ve branş dağılımı araştırılıyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru kılavuzu yayımlandı mı? (2023 Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı)

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara'da katıldığı bir iftar programında bakanlığına bağlı kuruluşlara 18 bin 305 yeni personel alımı yapılacağını açıkladı. Bakan Bozdağ'ın açıklamaları sonrasında, " personel alımı ne zaman?" sorgulamaları internet üzerinden araştırılmaya başladı. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, kılavuzu yayımlandı mı?

ADALET BAKANLIĞI NE ZAMAN?

Bozdağ, yakın zamanda alınacak personelin mesleklerine göre dağılımı, müracaat tarihleri ve şartlarının Bakanlıkça ilan edileceğini söyledi.

Buna göre; Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları için tarihlerin nisan ayı içerisinde belli olması ve başvuru kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.

Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru kılavuzu yayımlandı mı? (2023 Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı) - 1

ALIMI YAPILACAK KADROLAR BELLİ OLDU

Bakan Bozdağ açıklamasında, Adalet Bakanlığı bünyesine alımı yapılacak kadro ve branş dağılımını belirtti.

Bozdağ şunları söyledi;

"Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz."

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