Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru kılavuzu yayımlandı mı? (2023 Adalet Bakanlığı personel alımı)

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Bakanlık tarafından 18 bin 305 personel alımı yapılacağını açıklayan Bozdağ, müracaat tarihleri ve şartlarının bakanlık tarafından açıklanacağını belirtmişti. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru kılavuzu yayımlandı mı?



ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?



Adalet Bakanı Bozdağ, yakın zamanda alınacak personelin mesleklerine göre dağılımı, müracaat tarihleri ve şartlarının Bakanlıkça ilan edileceğini söyledi.



Buna göre; Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları için tarihlerin nisan ayı içerisinde belli olması ve başvuru kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.

ALIMI YAPILACAK KADROLAR BELLİ OLDU



Bakan Bozdağ açıklamasında, Adalet Bakanlığı bünyesine alımı yapılacak kadro ve branş dağılımını belirtti.



Bozdağ şunları söyledi;



"Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz."

