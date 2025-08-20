Adalet Bakanlığı unvan değişikliği başvuruları 2025: Bakanlık tarih verdi

2025 Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda ili/mahali, sınıfı, ünvanı, derecesi ve sayısı gösterilen şube müdürü, bilgi işlem müdürü, adli destek ve mağdur hizmetleri müdürü, yazı işleri müdürü, adli destek ve mağdur hizmetleri müdür yardımcısı, koruma ve güvenlik şefi, zabıt kâtibi, mübaşir kadrolarına görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavı sonuçlarına göre atama yapılacak.



ADALET BAKANLIĞI UNVAN BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Başvurular https://pgmkariyer.adalet.gov.tr adresli internet sitesinden yapılacak olup, adaylar 25 Ağustos 2025-5 Eylül 2025 tarihleri arasında saat 23.59'a kadar başvuruları gerçekleştirilecek.



Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.



ŞARTLAR NELER?



a) Görevde yükselme yazılı sınavının son başvuru tarihinden önceki son üç yıl içerisinde denetim elemanlarınca hakkında zayıf rapor düzenlenmemiş olmak.

b) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak.

c) 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak.

d) Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak.

