Adalet Bakanlığı icra müdür ve müdür yardımcısı sınavı ne zaman?
Adalet Bakanlığı, 300’ü açıktan 100’ü naklen olmak üzere 400 icra müdür ve müdür yardımcısı istihdam edecek. Resmi Gazetede bugün yayımlanan ilana ilişkin detaylar Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı internet sitesinde yer aldı. Peki, Adalet Bakanlığı icra müdür ve müdür yardımcısı alımı sınavı ne zaman yapılacak?
Adalet Bakanlığı yazılı ve sözlü sınavla icra müdür ve müdür yardımcılığı kadrolarında 400 kişi istihdam edecek. İcra müdürü ve icra müdür yardımcısı kadrolarına açıktan başvuracak adaylar da 35 yaşını doldurmamış olmaları şartı aranacak.
Açıktan atanacak adayların, hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmaları ve öğrenimi yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi alması gerekiyor. Sınava başvurular 24-30 Ekim tarihleri arasında alınmıştı.
Yazılı sınav, ÖSYM tarafından 7 Aralık Cumartesi günü yapılacak. Kurum içi görevde yükselme suretiyle naklen atama için ise sınavlar 8 Aralık'ta gerçekleşecek. İcra müdür ve müdür yardımcısı sınavları açıklanan tarihlerde Ankara ilinde yapılacak.
Yazılı sınavda 35 sorudan oluşan genel yetenek ve genel kültür ile 45 sorudan oluşan alan bilgisi testi uygulanacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Adalet Bakanlığı
- Sınav
- Gündem