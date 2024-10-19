Adalet Bakanlığı icra müdür ve müdür yardımcısı sınavı ne zaman?

Adalet Bakanlığı yazılı ve sözlü sınavla icra müdür ve müdür yardımcılığı kadrolarında 400 kişi istihdam edecek. İcra müdürü ve icra müdür yardımcısı kadrolarına açıktan başvuracak adaylar da 35 yaşını doldurmamış olmaları şartı aranacak.

Açıktan atanacak adayların, hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmaları ve öğrenimi yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi alması gerekiyor. Sınava başvurular 24-30 Ekim tarihleri arasında alınmıştı.

