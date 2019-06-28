Adalet Bakanlığı’na personel alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 17 unvan ve kadroda alım yapılacak.
En fazla infaz ve koruma memuru alınacak. Bu kadroda 6 bin 126 kişi görevlendirilecek.
Ayrıca 3 bin 71 zabit katipliği, bin 169 da mübaşirlik kadrosu var.
Bunun dışında aşçı, teknisyen, pskololog, avukat, veteriner ve hemşire alımı da yapılacak.
Başvurular 1-16 temmuz tarihleri arasında alınacak. Ayrıntılı bilgiler Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinde bulunuyor.