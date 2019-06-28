Adalet Bakanlığı’na personel alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 17 unvan ve kadroda alım yapılacak.

En fazla infaz ve koruma memuru alınacak. Bu kadroda 6 bin 126 kişi görevlendirilecek.



Ayrıca 3 bin 71 zabit katipliği, bin 169 da mübaşirlik kadrosu var.



Bunun dışında aşçı, teknisyen, pskololog, avukat, veteriner ve hemşire alımı da yapılacak.



Başvurular 1-16 temmuz tarihleri arasında alınacak. Ayrıntılı bilgiler Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinde bulunuyor.

