Adalet Bakanlığı'na 15 bin sözleşmeli personel alınacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek , sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

Adalet teşkilatı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceklerini açıklayan Bakan Gürlek, "Merkez ve taşra teşkilatımızda görevlendirilmek üzere toplam 15 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıkıyoruz. Söz konusu alımları 2026 yılı içerisinde tamamlayarak teşkilatımızın insan kaynağını daha da güçlendireceğiz." dedi.

İŞTE ALINACAK PERSONELLER

Bakan Gürlek, alım yapılacak kadrolar arasında 5 bin 259 zabıt kâtibi, 4 bin 508 infaz ve koruma memuru, bin 300 destek personeli, bin 41 mübaşir, 900 icra kâtibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire, 90 sosyal çalışmacı ile 44 farklı unvanda personelin yer alacağını açıkladı.

Gürlek, duyurusunun ardından "Adalet teşkilatımıza, yargı camiamıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, yargı teşkilatımızın ihtiyaç duyduğu kadroların tahsisine verdikleri destek dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.