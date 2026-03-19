Adalet Bakanlığı'nda yeni atamalar

Söz konusu Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, Ceza İşleri Genel Müdürü Oğuzhan Yaşar, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ve Teftiş Kurulu Başkanı Cihan Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 6 Genel Müdür ile 4 Daire Başkanı görevden alındı.



Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne Hazım Aslancı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne Çelebi Yılmaz ve Teftiş Kurulu Başkanlığına Murat Gülaç atandı.



BAKAN GÜRLEK'TEN TEBRİK MESAJI



Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni görevlerine atanan çalışma arkadaşlarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti. Görevlerinden başarılar diledi.

Gürlek paylaşımında şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Adalet Bakanlığımız bünyesinde yeni görevlerine atanan kıymetli çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, kendilerine üstün başarılar diliyorum.

Bugüne kadar vazifelerini yerine getiren, adalet hizmetlerinin güçlenmesine katkılar sunan ve görevlerini devreden değerli yöneticilerimize hizmetleri için teşekkür ediyorum.

Adalet teşkilatımızın kurumsal birikimi ve güçlü insan kaynağıyla, milletimizin adalet beklentisini en iyi şekilde karşılamak ve Türkiye Yüzyılı’nı adaletin yüzyılı kılmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Adalet Bakanlığına yapılan atamalar: