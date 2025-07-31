Adalet Bakanlığı'na 5 bin personel alımı gerçekleştirilecek

Adalet Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan iki ayrı ilanla toplam 5 bin sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu.

Buna göre, Adalet Bakanlığı'na bin 500 zabıt katibi, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne ise 3 bin 112'si infaz ve koruma memuru olmak üzere 3 bin 500 personel alımı yapılacak.

Söz konusu pozisyonlara 2024 KPSS sınavından 70 ve üzeri puan alanlar başvurabilecek. Başvurular 1-15 Ağustos tarihleri arasında Kariyer Kapısı Platformu üzerinden gerçekleştirilecek.

Tüm kontenjanlar için adaylar uygulamalı ve sözlü sınava tabi tutulacak. Zabıt katipliği uygulama sınavı 13 Eylül'de, sözlü sınav ise 22 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne alınacak 3 bin 500 personel alımı için yapılacak uygulamalı ve sözlü sınav tarihleri ilerleyen günlerde duyurulacak.



