Adalet Bakanlığı'nda devir teslim töreni

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığına, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ atandı.



Konuya ilişkin atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ getirildi.



Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'nda düzenlenen törenle görevi Abdulhamit Gül'den devraldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Bozdağ, Bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreninde, 4,5 yıl önce Gül'e Adalet Bakanlığı görevini sevinçle ve gururla devrettiğini, görevi yeniden kendisinden devraldığını belirtti. Kendisini göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Bozdağ, Abdulhamit Gül'ün görevi süresince önemli vazifeleri yerine getirdiğini, önemli reformlara imza attığını söyledi.



"REHBERİMİZ HUKUK OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, TBMM, siyasi partiler, üniversiteler, tüm paydaşlar ve herkesle istişare halinde yola devam edeceklerini bildiren Bozdağ, Gül'ün döneminde başlayan projelerin kendi döneminde de süreceğini ifade etti.

Adalet Bakanı Bozdağ, "Rehberimiz hukuk olacaktır. Anayasaya sadakat içinde, kanunlara bağlı bir biçimde vazifemizi yerine getireceğiz. Milletimizin adaletten beklentilerini biliyoruz, o beklentilere olumlu cevap vermek için gayret içerisinde olacağız" diye konuştu.



Herkesten destek beklediklerini, birlikte başaracaklarını belirten Bozdağ, dertlerinin Türkiye'nin adalet alanında daha iyi olması olduğunu vurguladı.



"HER MAKAM GEÇİCİ"



Abdulhamit Gül ise Bozdağ'dan 4,5 yıl önce devraldığı görevi yeniden kendisine devrettiğini belirtti. Bozdağ'ın tecrübeli bir siyasetçi olduğunu ifade eden Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görevi süresince verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Abdulhamit Gül, "Her makam geçici, asıl olan milletin kalbinde yer etmek, oradaki makam. Bu aziz milletin ferdi olmak en büyük şeref." dedi.



Adalet alanında reformcu anlayışın ortaya konduğunu dile getiren Gül, eski Türkiye'ye dönülmesi yönündeki girişimlere karşı mücadele ettiklerine işaret etti. Gül, "yargının eğileceği tek makam, merci ve kurumun sadece adalet ve hukuk anlayışı olduğu, yargı mensuplarının kanundan ve anayasadan başka hiç kimseden emir almayacağı" anlayışını daha da geliştirme konusunda çalışmalar ortaya koyduklarını sözlerine ekledi.



ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ'IN ÖZ GEÇMİŞİ



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 1 Nisan 1965'te Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde doğdu. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Bozdağ, yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalında tamamladı, ayrıca Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.



Serbest avukat olarak çalışan Bozdağ, 1999 yılında Fazilet Partisi Akdağmadeni Belediye Başkan Adayı oldu, Fazilet Partisi Yozgat Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı (1999-2001) görevinde bulundu.



Bozdağ, AK Parti Yozgat kurucu il yönetiminde Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı (2001-2002), AK Parti Teşkilat Başkanlığında değişik illerde İl Koordinatörlüğü ve Bölge Koordinatörlüğü (2002-2007), AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı (2015) görevlerinde bulundu ve 22, 23, 24, 26 ve 27. yasama dönemlerinde Yozgat Milletvekili seçildi.



22. Yasama Dönemi'nde TBMM Adalet Komisyonu Üyeliği (2002-2007), 23. Yasama Dönemi'nde AK Parti TBMM Grup Başkanvekilliği (2007-2011) yapan Bozdağ, 61. Hükümet'te Başbakan Yardımcısı, 61, 62, 64 ve 65. hükümetlerde Adalet Bakanı, 65. Hükümet'te Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü görevlerinde bulundu, 27. Yasama Dönemi'nde Anayasa Komisyonu Başkanlığına seçildi.



Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Bozdağ, evli ve 3 çocuk babası.