Adalet Bakanlığı'ndan Adnan Oktar açıklaması

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Adnan Oktar'ın "Batman iline sevk edildiği ve Batman Ceza İnfaz Kurumu'na yerleştirildiği" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Anadolu Ajansı 26.05.2021 - 09:09

Adalet Bakanlığı'ndan Adnan Oktar açıklaması

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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve muhtelif suçlardan ceza infaz kurumunda barındırılan hükümözlü Adnan Oktar hakkında, bazı basın yayın organlarında, "Batman iline sevk edildiği ve Batman Ceza İnfaz Kurumu'na yerleştirildiği" yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Adı geçen hükümözlü hakkında herhangi bir nakil planlaması ya da verilmiş bir nakil emri bulunmadığı ifade edilen açıklamada, bu konuda basın yayın organlarında yer alan haberlerin, gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

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