Adalet Bakanlığı'ndan istismar soruşturmalarına ilişkin genelge

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Adalet Bakanlığı tarafından cinsel istismar suçlarına ilişkin genelge yayımladı.

Adalet Bakanı Bozdağ imzasıyla bütün başsavcılıklara gönderilen genelge ile kadın, çocuk, aile ve sosyal hayata doğrudan etki eden, özellikle mağdur ve şüphelilerin nitelikleri nedeniyle toplumda ayrıca hassasiyet oluşturan suçlara ilişkin soruşturmaların etkin bir şekilde yürütülmesinin önem ar zettiğine dikkat çekildi.

SORUŞTURMALARI TİTİZLİKLE YÜRÜTÜN

Genelgede kadınlara yönelik gerçekleştirilen,çocuklara karşı işlenen, aile ve sosyal hayata doğrudan etki eden, özellikle mağdur ve şüphelilerin nitelikleri nedeniyle toplumda ayrıca hassasiyet oluşturan suçlara ilişkin soruşturmaların soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı tarafından derhal Cumhuriyet başsavcısına bilgi verilmesi istendi.

Genelgede Cumhuriyet başsavcısı tarafından söz konusu suçların soruşturma süreçlerinin titizlikle takip edilerek etkin soruşturma yapılmasına yönelik her türlü tedbirin alınması gerektiği de vurgulandı.

ÇOCUKLARA YÖNELİK İSTİSMARALARI BAKANLIĞA BİLDİRİN

Bakan Bozdağ imzalı genelgede Adalet Bakanlığı’nın görev alanına giren konularda uygulamayı takip etmek, gerekli araştırmaları yaparak çözüm önerileri geliştirmek ve mevzuat hazırlıkları yapmakla görevli olduğu hatırlatıldı.

“Adalet Bakanlığının, ülke genelini ilgilendiren olaylarda kamuoyunu bilgilendirebilmesi, ilgili bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlayabilmesi amacıyla, söz konusu soruşturmalar hakkındaki bilgilerin Cumhuriyet başsavcısı tarafından derhal Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesi” istendi.

BİLGİLENDİRME YAPIN

Genelgede kadına ve çocuklara yönelik suçlarla ilgili olarak soruşturma süreçlerine ilişkin olarak mahallinde basın sözcülüğü ve medya iletişim büroları vasıtasıyla gerekli bilgilendirme faaliyetlerinin de geciktirilmeksizin gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

6 YAŞINDAKİ GELİN SORUŞTURMASI

Genelgenin"6 yaşındaki gelin olayı" olarak bilinen tecavüz iddiası ve soruşturması sonrasında yayınlanması dikkat çekti. Söz konusu olayda soruşturmanın yürütülüş yöntemi ve Adalet Bakanlığı'na bilgi verilip verilmediği konusunda önemli soru işaretleri oluşmuştu. 6 yaşında evlendirildiğini iddia eden H.K.G.'nin dosyası savcılığına ulaştırıldığında, savcılık mahkemenin görevi olmasına rağmen, kendi kararıyla kemik yaşı testi yaparak genç kadının dosyasını kapatmıştı. Bu kemik yaşı testinin de gerçek dışı olduğu ve sanıkların savcılığı da yanılttığı anlaşılmıştı. Adalet Bakanlığı, H.K.G. konusu ilk gündeme geldiğinde normal yöntemlere göre bu tür soruşturmalarla ilgili bilgilendirilmesi gerektiği ancak bu dosyada bu işlemin yapılmadığı da belirtiliyor.