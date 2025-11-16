Bakanlıktan bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan "Şule Çet davası hükümlüsünün tahliye edildiği" iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 29 Mayıs 2018'de Şule Çet'in ölümüne neden olan olayla ilgili Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesince görülen yargılama sonucu, Çağatay Aksu'nun "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "cinsel saldırı" suçundan 10 yıl ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildiği anımsatıldı.

Aksu'nun halen kapalı ceza infaz kurumunda bulunduğu belirtilen açıklamada, olayın diğer hükümlüsü Berk Akand hakkında ise "kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 12 yıl 6 ay, "cinsel saldırıya yardım etmek" suçundan 5 yıl ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildiği hatırlatıldı.

İstinaf ve Yargıtayın incelemeleri sonucunda tüm mahkumiyet hükümlerinin onaylandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Berk Akand adlı hükümlünün cezası, tutuklandığı tarihten itibaren kapalı ceza infaz kurumunda infaz edilmekteyken, adı geçen hükümlü 5 Haziran 2025 tarihinde infaz yasası ve ilgili mevzuat gereği açık ceza infaz kurumuna nakledilmiş olup, cezasının infazı devam etmektedir. Bu kişi tahliye edilmemiştir.

Ayrıca adı geçen hükümlünün açık ceza infaz kurumunda bulunduğu dönemdeki izni sırasında yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında disiplin işlemleri uygulanarak, hükümlünün açık ceza infaz kurumundaki koşulları sonlandırılmış ve kapalı ceza infaz kurumuna nakli gerçekleştirilmiştir. Söz konusu kişi tahliye edilmediği halde tahliye edildiğine dair haber ve paylaşımlar yapanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında adli işlem başlatılmıştır."

ŞULE ÇET'İN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASI



Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs 2018'de, Ankara'daki bir plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkında dava açılmıştı.

"Kasten öldürme", "cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarının yöneltildiği sanıklar Aksu ve Akand, ilk defa 6 Şubat 2019'da hakim karşısına çıkmış ve suçlamaları reddetmişti.

Davanın 20 Kasım 2019'da görülen duruşmasında Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin görüşünü açıklamış, Aksu'nun üzerine atılı suçlardan müebbet hapis ve 39 yıla, Akand'ın ise Aksu'nun eylemlerine yardım ettiği gerekçesiyle 31 yıla kadar hapse mahkum edilmesini talep etmişti.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği karar, 2020'de Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından hukuka uygun bulunmuştu.