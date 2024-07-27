Adalet Bakanlığı'ndan Tuğrul Türkeş'e Kavala izni

AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in Gezi Parkı davası hükümlüsü Osman Kavala'yı ziyaret talebine Adalet Bakanlığı izin verdi. Türkeş, ziyaretin en kısa zamanda gerçekleşeceğini açıkladı.

Adalet Bakanlığı'ndan Tuğrul Türkeş'e Kavala izni
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Yılmaz Tunç'tan Tuğrul Türkeş'in Kavala ziyaretine ilişkin açıklama

Yılmaz Tunç'tan Tuğrul Türkeş'in Kavala ziyaretine ilişkin açıklama

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Son dakika haberi! AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, Osman Kavala'yı ziyaret için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Geçen günlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dilekçenin 19 Temmuz'da Bakanlığa ulaştığını ve değerlendirilme aşamasında olduğunu dile getirdi.

Türkeş, sosyal medya hesabından görüşme için onay çıktığını açıkladı.

"Adalet Bakanlığı tarafından vaki müracaatımıza şifahen onay verilmiştir." ifadelerini kullanan Türkeş, ziyaretin en kısa zamanda gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.

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