Adalet Bakanlığı'ndan Tuğrul Türkeş'e Kavala izni

Son dakika haberi! AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, Osman Kavala'yı ziyaret için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Geçen günlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dilekçenin 19 Temmuz'da Bakanlığa ulaştığını ve değerlendirilme aşamasında olduğunu dile getirdi.



Türkeş, sosyal medya hesabından görüşme için onay çıktığını açıkladı.



"Adalet Bakanlığı tarafından vaki müracaatımıza şifahen onay verilmiştir." ifadelerini kullanan Türkeş, ziyaretin en kısa zamanda gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.