Adalet Partisi ikinci turda Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu önesinde yoğun görüşme trafiği yaşanıyor.



Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ile görüşme gerçekleştirdi.



Adalet Partisi ilk turda Ata İttifakı'nda yer alıyordu. Adalet Partisi Genel İdare Kurulu daha önce Kılıçdaroğlu'na destek kararını açıklamıştı.



KILIÇDAROĞLU: VATANSEVERLERİ SANDIĞA DAVET EDİYORUM

Görüşme sonrası açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Var olma-yok olma mücadelesi veriyoruz. Hepimizin sorumluluğu var. Kamplaşmadan ayrılan birbirini kucaklayan bir Türkiye hepimizin temel hedefi. Bu artık referanduma dönüşmüş durumda. Artık bu yapının sistemin değişmesi lazım. Düşünce özgürlüğünün, yargı bağımsızlığının gelmesi lazım. Bütün vatanseverleri sandığa davet ediyorum." dedi.

ÖZ: KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEĞİZ

Adalet Partisi Genel Başkanı Öz de şunları söyledi: "Ata İttifakı'nı kurmuştuk, Zafer Partisi ile birlikte. Ata İttifakı maçın ilk yarısında görevini yaptı. Sinan Oğan beyi teklif ettik geldi, yüzde 5'te kaldı. İkinci tura kalan iki ittifak vardı. Demokrasinin devam etmesi için kararımızı verdik. Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun şahsına destek kararı çıktı. Bu karar oybirliğiyle çıkmıştır. Seçim Türkiye'nin kaderini belirleyecektir. Ata İttifakı'na destek verenlere sesleniyorum. Biz bir muhalefet hareketiydik. Destek vereceğiz."