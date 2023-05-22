Adalet Partisi'nin genel başkanı Dr. Vecdet Öz kimdir?

Adalet Partisi'nin genel başkanı Dr. Vecdet Öz, 15 Aralık 1959 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda ihtisasını tamamlayarak Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olmuştur. Ardından İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'nde doktora eğitimini tamamlayarak PhD unvanını almıştır. Doktora sonrası aynı enstitüde girdiği sınavı kazanarak öğretim üyesi kadrosuna atanmıştır. Çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel yayını ve biyoterör konusunda yazarlığını yaptığı bir ders kitabı bulunmaktadır.



BULUNDUĞU RESMİ VE İDARİ GÖREVLER:



İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kan Merkezi Müdürü (1989-1993)



Sağlık Bakanlığı İstanbul Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürü (1993-1995)



Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşar Vekili (1995-1998)



KKTC/TC Ortaklık Konseyi Üyesi ve Türkiye Kıbrıs Masası Başkanı (1996-1998)



İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Tıp Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı (2005-2013)



İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi, Enstitü Kurulu Üyesi ve Müdür Yrd. (2013-2015)



Adalet Partisi Genel Başkanı (2015- Halen)