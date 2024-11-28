Adana, Ankara'ya gitti: 106 metre kebap ikram edildi

Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Adana Lezzet Buluşmaları' etkinliğine yoğun ilgi gösterildi. Etkinliğe gelenlere, 01 ve 06 plakalarının yan yana getirilmesinden oluşan fikirle 106 metre Adana kebap, 106 litre şalgam ikramı yapıldı. 106 metre uzunluğundaki kebap 3 dakika içinde tüketildi. Etkinlikte ayrıca, şırdan, halka tatlı, cezerye gibi Adana ile özdeşleşen tatlar ikram edildi.



"ADANA'YI BURAYA GETİRDİK"



Organizasyonun Genel Koordinatörü Cem Özçelik, "Ankaralıları, Adana'ya kadar yormamak için Adana'dan esnafı Ankara'ya getirdik. Etkinliğimizde, Adana'daki fiyatlar neyse Ankara'da da aynısıdır. Vatandaşlar gerçek esnafı özlemişler. Adana'yı buraya getirdik. Yarın bir kebap yarışması yapacağız. Onun dışında vatandaşlarımıza 106 metrelik Adana Kebabı, şırdan, şalgam ve döner ikram ettik. Pazar akşamına kadar herkesi etkinliğimize bekliyoruz" dedi.