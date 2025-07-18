Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, CHP'li Geçer oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde yapılan başkan vekili seçimini, CHP'nin adayı Güngör Geçer kazandı.



Kentte, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan seçimde; CHP'nin adayı Güngör Geçer ile Cumhur İttifakı'nın adayı Abdullah Avcı oldu.

İlk turda Güngör Geçer 46 oy, Abdullah Avcı 30 oy aldı, 2 oy geçersiz sayıldı. İkinci tur seçimlerinde de Güngör Geçer 46, Abdullah Avcı 31 oy aldı, 1 oy geçersiz sayıldı. Üçüncü turda ise Güngör Geçer 45, Abdullah Avcı 31 oy aldı, 2 oy geçersiz sayıldı.

CHP'nin adayı Güngör Geçer, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili seçildi.