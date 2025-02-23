Adana eksi 4 dereceyi gördü: Meyve bahçesi buz tuttu

Bahçesine fıskiyeyle su sıkan Akçoban’ın tüm çabasına karşın yaşanan don sonucu meyvenin dalları buz tuttu. Meyve bahçesinde oluşan bu sarkıtlar ilginç bir görüntü oluşturdu.



Üretici Mustafa Akçoban, don tehlikesine karşı bahçede sulama yaptığını ancak aşırı soğuk ve don nedeniyle meyvelerin buz tuttuğunu söyledi.