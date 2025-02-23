Adana eksi 4 dereceyi gördü: Meyve bahçesi buz tuttu

Adana'nın Kozan ilçesinde hava sıcaklığı eksi 4 dereceye kadar düştü. Tropikal meyve üreticileri, bahçelerindeki ejder meyvesi ağaçlarının dallarına su sıkınca buz tuttu.

Adana eksi 4 dereceyi gördü: Meyve bahçesi buz tuttu

Kozan ilçesi Acarmantaş Mahallesi’nde etkili olan , tropikal meyve yetiştiricilerini olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düşmesi sonucu üretici Mustafa Akçoban ejder meyvelerinin zarar görmesini önlemek amacıyla gece boyu nöbet tuttu.

Adana eksi 4 dereceyi gördü: Meyve bahçesi buz tuttu - 1

Bahçesine fıskiyeyle su sıkan Akçoban’ın tüm çabasına karşın yaşanan don sonucu meyvenin dalları buz tuttu. Meyve bahçesinde oluşan bu sarkıtlar ilginç bir görüntü oluşturdu.

Üretici Mustafa Akçoban, don tehlikesine karşı bahçede sulama yaptığını ancak aşırı soğuk ve don nedeniyle meyvelerin buz tuttuğunu söyledi.

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